Абу-Даби, , 18:53 — REGNUM Власти эмирата Абу-Даби в ОАЭ заявили, что намерены выпустить новую партию облигаций, номинированных в долларах со сроком погашения в 5, 10 и 30 лет. Об этом 23 сентября сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Техническое обеспечение выпуска облигаций было поручено крупнейшим мировым банкам: BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, а также местному First Abu Dhabi Bank. Процентная ставка по облигациям будет рассчитана как плюс 0,8%, 1% и 1,25% к гособлигациям США для 5, 10 и 30-летних облигаций соответственно.

Руководство Абу-Даби объяснило желание выпустить новую партию долговых бумаг тем, что хочет воспользоваться царящими на рынке низкими ставками по ним с целью компенсировать волатильность цен на рынке нефти. Абу-Даби имеет рейтинг Aa2 от рейтингового агентства Moody's, AA от S & P и AA от Fitch со стабильным прогнозом у всех трех рейтинговых агентств.