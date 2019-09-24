Великий Новгород, , 17:53 — REGNUM В Великом Новгороде приостановлено строительство одного из трёх детских садов, возвести который планировалось 1 ноября 2019 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 24 сентября, на пресс-конференции заявил журналистам мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

Речь идёт о детском саде на улице Речной в Псковском микрорайоне Великого Новгорода, который строит ООО «Группа Компаний «Строительные Технологии Комфорта» (ООО «ГК «СТК»).

Мэр отметил, что строительство всех трёх детских садов ведётся с отставанием, но если компания «Спецстрой» продолжает работы на объектах на улицах Вересова (в Северном районе) и улице Якова Павлова (в микрорайоне «Ивушки»), то на улице Речной работы приостановлены.

Бусурин подчеркнул, что оба застройщика — из Санкт-Петербурга. Контракты на строительство детских садов были заключены с ними практически в одно время, авансы выплачены, договоры с ресурсоснабжающими организациями и обеспечение стройплощадок инфраструктурой (электричество, водоснабжение) — сделано в положенные сроки. Однако отставание от графика строительства наблюдалось уже с момента начала работ.

По словам Бусурина, городские власти готовятся расторгнуть договор с ООО «ГК «СТК» в одностороннем порядке, после чего муниципалитет планирует объявлять новые торги, но возможность продолжения строительства будет зависеть от финансирования. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин накануне, 23 сентября, на выездном заседании правительства региона заявил, что если город не достроит сад в этом году, то заканчивать работы на объекте будут за счёт муниципалитета.

По данным мэрии, ранее руководитель фирмы-застройщика детского сада на Речной заявлял, что готов сдать объект только в феврале 2019 года, хотя срок сдачи по контракту 1 ноября 2019 года. Два других детских сада компания «Спецстрой» готова достроить до конца года, хотя сроки сдачи объектов — 1 октября и 1 ноября 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три детских сада рассчитаны на 570 мест для дошкольников. Общая стоимость их строительства превышает 469 млн рублей.

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