Тамбов, , 17:51 — REGNUM На территории Тамбовской области по национальной программе «Цифровая экономика в Российской Федерации» до конца 2021 года к широкополосному доступу в интернет будет подключен 821 социально значимый объект, в том числе школы, фельдшерско-акушерские пункты, участковые пункты полиции, пожарные части, органы местного самоуправления, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Правительство Тамбовской области

В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации» ПАО «МТС» стала победителем конкурса на подключение социально значимых объектов к информационной сети Интернет на территории Тамбовской области.

Сегодня первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации Тамбовской области Олег Иванов провел рабочую встречу с представителями компании МТС во главе с вице-президентом по облачным и цифровым решениям Валерием Шоржиным. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и реализации проекта по подключению социально значимых объектов к информационной сети интернет.

«Очень приятно, что МТС — наш стратегический партнер, который помогает решать социально значимые задачи. Результат этой работы мы видим в обращениях граждан, которые благодарят за доступ к современным и качественным услугам связи, мобильному интернету», — отметил в начале встречи Олег Иванов.

Валерий Шоржин, в свою очередь, отметил, что представляемая им компания также рада партнерству с регионом. «До 2021 года на территории Тамбовской области будет значительно расширена телекоммуникационная сеть связи, технологические возможности которой позволят оказывать новейшие цифровые услуги самого высокого качества в самых разных сферах жизни. Проект по подключению социально значимых объектов воспринимаем как строительство такого цифрового фундамента. Мы готовы рассматривать и дальнейшее развитие», — подчеркнул Валерий Шоржин.

Компания МТС до конца 2021 года подключит на территории Тамбовской области 821 социально значимый объект, в числе которых школы, фельдшерско-акушерские пункты, участковые пункты полиции, пожарные части, органы местного самоуправления, к широкополосному доступу в интернет.

Проект реализуется в три этапа. Первый рассчитан до конца 2019 года, в течение которого планируется подключить более 230 объектов.