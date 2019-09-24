Новосибирск, , 17:42 — REGNUM Сибирская генерирующая компания обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании долга за тепло с Новосибирского областного суда, сообщает Sibnet.ru.

«С 1 апреля по 31 июля у Новосибирского областного суда образовалась задолженность в размере свыше 163 тысяч рублей, не считая неустойки», — говорится в ответе СГК на запрос СМИ.

Отмечается, что претензия, направленная в адрес суда, результата не пренесла и компания обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области.