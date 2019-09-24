В канун 70-летнего юбилея КНР три крупных китайских сотовых оператора объявили о предоставлении льготных услуг военнослужащим, военным пенсионерам, ветеранам и членам их семей, сообщает 24 сентября Синьхуа со ссылкой на соглашение о сотрудничестве, подписанное с министерством по делам ветеранов КНР.

Пекин, , 17:25 — REGNUM Речь идет о специализированных и индивидуальных пакетах льготных услуг, которые будут оказываться такими компаниями как China Telecom, China Unicom, China Mobile.

Предоставление льгот указанным категориям граждан КНР является частью государственной политики, которая имеет продолжение и в других сферах, включая банковский сектор.