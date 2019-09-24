Ташкент, , 17:01 — REGNUM В Гиждуванском районе Бухарской области Узбекистана стартовало строительство ветровой электростанции мощностью 200 МВт и стоимостью 1,8 миллиардов долларов, сообщает МИД Узбекистана.

«Планируется, что проект будет реализован в 3 этапа. На первом этапе для строительства электростанции мощностью 200 МВт намечается привлечение прямых иностранных инвестиций на сумму 240 миллионов долларов», говорится в сообщении.

Проект реализуется совместно с китайской корпорацией «Lioaning Lide».

Ранее сообщалось, что в Узбекистане, который страдает от нехватки электроэнергии, парламентом разрабатывается законопроект по широкому внедрению энергосберегающих технологий и использованию возобновляемых источников энергии. За счет внедрения таких технологий, планируется резко снизить энергопотребление в различных отраслях.

Также сообщалось, что вблизи городов Нукус и Зарафшан в Узбекистане планируют построить две ветряные электростанции мощностью 100 и 200 МВт соответственно.