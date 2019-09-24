Воронеж, , 17:00 — REGNUM Оперативно-розыскные мероприятия проводятся на территории воронежского АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» 24 сентября. Об этом сообщил ряд воронежских СМИ со ссылкой на неназванные источники.

Так, по информации «Полиграф.Медиа» мероприятия связаны с заключением НИИ договоров с компанией АО «СМС», аффилированной с ним, на выполнение фиктивных работ в рамках гособоронзаказа. Сумма не называется, однако уточняется, что особый интерес правоохранители проявили к работе главного конструктора НИИЭТ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сотрудники АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» выступили с письмом в адрес Генеральной прокуратуры, заместителя правительства РФ, а также руководства «Ростеха» и АФК «Система» (НИИЭТ входит в предприятие «Элемент») проверить действия временного генерального директора. Письмо подписали 23 сотрудника НИИ, в числе которых — заместители директора, главный инженер, начальники отделов и лабораторий. В письме содержались жалобы на снижение заработной платы, сокращение объемов научно-исследовательских, приостановлено техническое перевооружение предприятия. Проверка ООО «Элемент» подтвердила факты, изложенные в письме, «частично».