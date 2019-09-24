Калининград, , 16:59 — REGNUM В некоторых муниципалитетах или городских районах Калининградской области начали подавать тепло, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 сентября. По данным пресс-службы администрации Калининграда, в «Калининградтеплосеть» поступило 32 заявления от руководства социальных учреждений города с просьбой о подключении центрального отопления.

Досрочно тепло подано в 23 детских сада, 5 школ и 4 больницы. Отопительный сезон начинается после того, как средняя температура в течении пяти суток будет составлять менее 8 градусов тепла.

Тем временем в некоторых районах области ночью зафиксировали первые заморозки. По данным администрации Зеленоградского городского округа, в ночь на 24 сентября температура опустилась до 2 градусов ниже нуля.

Отопление в общеобразовательных и медицинских учреждениях стали пускать и в других муниципалитетах области.