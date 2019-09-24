Москва, , 16:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин 25 сентября проведёт совещание с членами правительства, на котором будет обсуждаться рост доходов населения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Основная тема встречи — дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на совещании так будет рассмотрен «ряд актуальных текущих вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле выразил обеспокоенность медленным ростом реальных доходов в стране.

В тот же день Минэкономразвития России понизило свой прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году с прежних 1% до 0,1%.