Копенгаген, , 16:35 — REGNUM Новые данные либерального исследовательского центра Cepos демонстрируют, что чистый доход датчан в среднем в период с 2015 по 2017 года вырос на 14 700 долларов. Такой рост на 8% объясняется более высокой прибылью, которые датчане получают за продажу или за сдачу в аренду своего жилья, а также возросшими пенсиями. Денежные накопления датского населения станут одним из центральных вопросов на обсуждении государственного бюджета на 2020 год. Дело в том, что правительство Дании считает, что неравенство в доходах растет, и планирует, в связи с этим, увеличить некоторые налоги — об этом пишет датская газета Finans («Финансы»).

Профессор экономики в Орхуском университете Торбен М. Андерсен, однако, полагает, что не совсем справедливо утверждать, что датское общество становится более дифференцированным в плане доходов. Профессор отмечает тот факт, что обязательные пенсионные накопления в стране позволяют сгладить неравенство.

В исследовании также обращается внимание на связь между возрастом и денежными накоплениями. Так, датчанин в возрасте 30 лет в среднем имеет на руках 43 тысячи долларов, в то время как лица в возрасте от 70 лет обладают капиталом в 380 тысяч долларов.