Аддис-Абеба, , 17:10 — REGNUM В ежеквартальном отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщается, что около 31 страны Африки по-прежнему нуждаются во внешней помощи для получения продовольствия, и конфликты выступают в качестве основной причины отсутствия продовольственной безопасности. Также сильно сказывается влияние неблагоприятных погодных условий — особенно нехватки дождевых осадков в Африке, что особо остро влияет на доступность продовольствия для миллионов африканцев. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Selamta.

Катастрофическая ситуация в странах списка ФАО, который включает 31 государство Африки, остается неизменной уже в течение шести месяцев, согласно отчету «Перспективы урожая и продовольственная ситуация», опубликованному организацией. Конфликты и слабость гражданской безопасности также являются основными причинами отсутствия продовольственной безопасности в Бурунди, Камеруне, Демократической Республике Конго, Йемене и некоторых частях Нигерии.

Низкое количество осадков, в том числе сильная засуха в Восточной Африке, усугубляет ситуацию с отсутствием продовольственной безопасности в нескольких странах региона. Прогнозируется, что общий объем производства зерновых в Восточной Африке в 2019 году сократится на 5,6% по сравнению с 2018 годом, при этом ожидается наиболее резкое сокращение производства в Кении, Судане и Эфиопии. Цены на кукурузу и сорго резко выросли по всему региону. Продовольственная безопасность наиболее резко ухудшилась в Эфиопии и Сомали.

В целом, ФАО ожидает, что совокупное производство зерновых в 2019 году в 31 стране с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия останется в неизменным и составит 473,5 млн т.