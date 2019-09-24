Аддис-Абеба, , 16:46 — REGNUM К концу 2023 года гостиничный гигант Marriott International планирует построить 40 новых отелей и гостиниц с более 8000 номеров на африканском континенте. Как сообщается в пресс-релизе Africa Hotel Investment Forum (AHIF), компания объявила о заключении сделок по открытию своей первой недвижимости в Кабо-Верде и дальнейшему расширению своего присутствия в Эфиопии, Кении и Нигерии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

В Эфиопии Marriott подписала соглашение о строительстве своих первых четырех точек вместе с Sheraton в городе Мекелле, открытие которых запланировано к 2022 году. Предполагается, что проект развития Marriott к 2023 году привлечет более двух миллиардов долларов США инвестиций от владельцев собственности и, как ожидается, создаст более 12 000 новых рабочих мест в Африке.

В настоящее время общий портфель недвижимости Marriott в Африке охватывает около 140 объектов с более чем 24 000 номеров от 14 брендов в 20 странах континента.

Ожидаемый рост гостиничного капитала Marriott в Африке к 2023 году обусловлен высоким спросом и устойчивым ростом капитализации его брендов — во главе с Marriott Hotels, который открывает 14 новых Protea Hotels от группы компании Marriott.