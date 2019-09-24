Аддис-Абеба, , 17:41 — REGNUM Президент Эфиопии Сахлеуорк Зеуде встретилась с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в кулуарах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), где стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между двумя странами, особенно в области энергетики и изменения климата. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Президент Эфиопии, ссылаясь на усилия Эфиопии по эффективному осуществлению различных программ по обеспечению достаточной, доступной, современной и возобновляемой энергии, заявила о плане страны по увеличению доступа к электричеству в городах и сельской местности с нынешних 44% до полных 100% охвата к 2025 году.

«Общая стоимость программы составляет около 6,5 миллиардов долларов США, то есть около миллиарда долларов в год. До сих пор нам удавалось обеспечить лишь небольшую часть того, что необходимо сделать в области энергетики в течение одного года. Тем не менее, программа началась хорошо, и Всемирный банк финансово поддерживает наш подход к производству электричества с наименьшими затратами и передачу энергии в другие развивающиеся страны Африки», — подчеркнула президент Зеуде.