Тверь, , 16:33 — REGNUM Отопительный сезон во всех муниципалитетах Тверской области начнётся до 1 октября — в администрациях приняты соответствующие постановления. Об этом было заявлено 24 сентября на заседании правительства Тверской области, которое провёл Игорь Руденя. Основной темой заседания стали вопросы готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Тверской области к отопительному периоду 2019−2020 годов и реализация программы модернизации объектов теплоэнергетики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«В мае этого года были приняты решения, связанные со своевременной подготовкой объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Наша задача — постоянно повышать уровень подготовки к отопительному сезону. Большая роль в этом принадлежит руководителям муниципалитетов, которые должны лично проверять информацию о готовности объектов ЖКХ. На сегодняшний день, по информации глав муниципальных образований, часть территорий уже подключила централизованное отопление жилого сектора и социальных учреждений», — сказал губернатор.

Как отмечалось, на данный момент в регионе полностью завершен процесс подготовки к осенне-зимнему периоду областных подведомственных организаций сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта. Сейчас идет запуск тепла в учреждениях. Во всех муниципалитетах приняты постановления о начале отопительного сезона до 1 октября. В этом году на подготовку к отопительному сезону муниципалитетам было выделено более 590 млн рублей, что в три раза больше показателя 2018 года.

«В числе наших проектов — строительство новых котельных. Жители населенных пунктов, где строятся эти объекты, должно четко видеть эффективность данного направления в Тверской области», — заявил позже Игорь Руденя журналистам.

В рамках областной программы также проводятся мероприятия по снижению износа и повышению эффективности объектов коммунальной инфраструктуры в районах региона. В программу включено 36 позиций, на 24 объектах ремонт уже полностью завершен на 12 объектах работы планируется завершить в октябре-ноябре текущего года. Так, в районах обновили около 6,5 км тепловых сетей, в целом ряде муниципалитетов капитально отремонтировали котельные и оборудование. Отдельное внимание уделено Твери: здесь отремонтировали турбоагрегатыв ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, котлоагрегатов, водогрейных котлов, а также более 3,5 км магистральных и свыше 11,5 км распределительных тепловых сетей. Отремонтировано шесть котельных, на 80% завершены работы в котельной «ТКСМ-2». К отопительному сезону выполнен ремонт оборудования АО «Газпром газораспределение Тверь», проведена диагностика 180 км газопроводов, создан резерв ресурсов. Завершаются работы на объектах ООО «Тверь Водоканал». Филиалом ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» капитально отремонтировано 190 км линий 35−110 кВ, 948 км линий 0,4−10 кВ, 525 трансформаторных подстанций. Проведена расчистка более 1370 га просек. Глава региона напомнил о необходимости благоустройства после завершения работ.