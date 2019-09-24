Ханой, , 19:48 — REGNUM Бизнес, да и страна в целом не может позволить себе еще три выходных дня, учитывая низкую продуктивность труда и сравнительно низкий уровень развития экономики. С таким заявлением выступил заместитель председателя Ассоциации целлюлозно-бумажной промышленности Вьетнама Данг Ван Шон, сообщает вьетнамский новостной портал VNExpress.

Заявление Данг Ван Шона стало реакцией на предложение Всеобщей конфедерации труда Вьетнама добавить еще три выходных дня в рабочий календарь страны. По закону, работа во время выходных должна оплачиваться в два раза выше во время обычных выходных и в три раза выше во время официальных нерабочих дней. По мнению Данг Ван Шона, это окажет крайне негативное влияние на экономику страны.

Другие представители бизнес-среды Вьетнама согласны с Данг Ван Шоном. Председатель Ассоциации предпринимателей провинции Хунгйен Нгуен Суан Дыонг обращает внимание на то, что в календаре вьетнамского работника 22 официальных нерабочих дня, не считая выходных в конце недели: 12 дней оплачиваемого отпуска и десять праздничных дней. Еще три нерабочих дня тяжелым бременем лягут на плечи самих же вьетнамцев.