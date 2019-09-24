Ханой, , 17:24 — REGNUM Согласно решению Народного комитета вьетнамского города Нячанг, в заливе Нячанг выделено 70 га на развитие аквакультуры. Об этом сообщает вьетнамское новостное агентство VNA.

По плану развития аквакультуры до 2035 г. на выделенной акватории будет расположено 100 плотов с клетками для рыбы и лобстеров. Предполагается, что в процесс выращивания рыбы и лобстеров будут внедряться передовые сельскохозяйственные технологии, такие как полиэтиленовые клетки и покрытие, не обрастающее налипом.

Введение специальной зоны, по мнению городских властей, позволит повысить качество выпускаемой продукции.