Салехард, , 16:24 — REGNUM На прошлой неделе депутаты Заксобрания ЯНАО утвердили правки в главный финансовый документ региона, которые предусматривают дополнительное увеличение объемов бюджета субъекта на 20 миллиардов рублей.

Ситуация, когда региону удается заработать дополнительные средства сверх запланированных, нетипична для российских регионов. По мнению экспертов, успехи ЯНАО связаны с дальновидной налоговой политикой команды предыдущего губернатора округа Дмитрий Кобылкина, руководителем экономического блока которой был нынешний глава региона Дмитрий Артюхов. Так, получив преференции на период обустройства северных месторождений региона, сейчас нефтегазовые компании «НОВАТЭК», Газпром и «Газпром Нефть» фактически отдают долги региону.

Дополнительные доходы, в частности, образовались благодаря выходу на полную проектную мощность завода «Ямал СПГ» и Бованенковского месторождения. Своевременные расчеты региональных чиновников показали, что льготы дают предприятиям хороший стимул для развития опережающими темпами, что впоследствии оказывается дополнительными доходами бюджета. Благодаря продуманной фискальной политике, в 2019 году сформирован самый большой бюджет за всю историю округа — 215 миллиардов рублей.

Округ намерен направить дополнительные средства на реализацию национальных проектов, и в частности на строительство жилья, ремонт дорог, благоустройство, медицину и повышение заработных плат.

Председатель Заксобрания ЯНАО, замруководителя депутатской фракции «Единая Россия» Сергей Ямкин подчеркнул: «Большой упор мы планируем сделать на национальные проекты, которые отмечены в указе президента. Главный упор мы хотим сделать на качество и сроки их реализации. Инспектировать эту работу будет специально созданный депутатский центр».

Чтобы успеть в сжатые сроки выполнить все задачи, необходима сложенная работа депутатского корпуса, отметил первый зампредседателя Заксобрания ЯНАО, руководитель фракции «Единая Россия» Виктор Казарин. «У нас стоит задача взять под контроль реализацию нацпроектов, важно установить взаимодействие с муниципальными образованиями, это касается городской среды и объектов социальной сферы, которые строятся по программе, и улично-дорожной-сети, а также мероприятий по переселению из ветхого и аварийного жилья. Бюджет имеет ярко выраженную социальную направленность, и мне кажется, мы должны сделать хороший задел на 2020-й и 2021-й годы», — сообщил Казарин.

По словам зампредседателя комитета по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, руководителя фракции ЛДПР в Заксобрании ЯНАО Александра Голубенко, в округе необходимо много внимания уделять социальной сфере. «Мы проанализировали и увидели, что этот бюджет более социально ориентированный. Мы еще в прошлом году говорили, что необходимо больше внимания уделять ЖКХ, строительству дорог, и одна из основных проблем — это молодые семьи, которые после 35 лет снимаются с учета и не могут реализовать права по жилищным проблемам, сейчас мы увидели, что эта норма в округе работает», — рассказал Голубенко. Он подчеркнул, что к концу года все бюджетные средства должны быть освоены.