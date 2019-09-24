Ханой, , 16:48 — REGNUM Сотни известных по всему миру компаний, таких как Mitsubishi, Hitachi, Hoffman, Beijing Jingdiao, Cybertech, Hexagon и другие примут участие в международной промышленной выставке МТА Hanoi 2019. Об этом сообщило вьетнамское издание VTV4.

В выставке MTA Hanoi 2019, посвященной станкостроению, приборостроению и металлообработке, которая будет проходить с 16 по 18 октября в Международном выставочном центре (Ханой), примет участие почти 160 предприятий из 15 стран и территорий.

На выставке будут представлены оборудование и технологические продукты для удовлетворения потребностей предприятий машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности сотен известных по всему миру брендов, таких как Beijing Jingdiao, Cybertech, Hexagon, Mitutoyo, Makino, Mitsubishi, Hitachi, Hoffman и т.д.

Кроме самой выставки организаторы также подготовили семинары, посвященные проблемам машиностроения, чтобы эксперты и представители компаний могли поделиться знаниями и опытом, связанными с производством оборудования и обработкой металла.

Данная выставка проходит уже шестой год подряд. С каждым годом улучшается организация и растет количество участников.