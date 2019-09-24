Ханой, , 17:40 — REGNUM Vietnam Airlines, Korean Air и China Airlines расширяют всеобъемлющее сотрудничество. Об этом со ссылкой на представителя Vietnam Airlines сообщает вьетнамское новостное издание Vietnam News.

Vietnam Airlines, Korean Air и China Airlines объединят усилия для развития туризма во Вьетнаме и расширения сотрудничества в других областях. Партнерская программа позволит оптимизировать льготы и улучшить качество обслуживания пассажиров данных авиакомпаний. Данное соглашение также поможет вьетнамской авиакомпании стать более конкурентноспособной на международном рынке.

Эти авиакомпании сосредоточат свои усилия на продвижении торговли и туризма в Республике Корея и на Тайване, совместно принимая участие на крупных выставках, рекламируя известные направления морского туризма во Вьетнаме, такие как Халонг, Нячанг, Фукуок, тем самым привлекая туристов из Республики Корея и Тайваня.

Авиакомпании также взяли на себя обязательство координировать совместные программы продаж, расширять сотрудничество по код-шерингу (совместные рейсы) на маршрутах между Вьетнамом и Республикой Корея, Вьетнамом и Тайванем, маршрутами из Вьетнама в США и Канаду, транзитом через Тайвань и наоборот. Совместные рейсы в Северную Америку — возможность для Vietnam Airlines создать рейсы, которые напрямую соединят Вьетнам и США.

Перевозчики согласились использовать наземные службы, службы и авиационные технологии друг друга на своих базах. Также была рассмотрена возможность перехода сотрудничества в ближайшем будущем в новую, более тесную форму, такую как совместное предприятие.