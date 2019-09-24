Улан-Удэ, , 16:15 — REGNUM Российские таможенники задержали на границе с Монголией 15 фур с партией свинины из Польши. Как сообщает телеканал БГТРК, произошло это в конце августа, но ситуация до сих пор не разрешена.

По мнению перевозчиков, они никаких законов не нарушили, поскольку везли санкционный груз транзитом в Монголию. Однако в Бурятской таможне заявили, что автомобили не были оборудованы специальными пломбами для перевозки санкционных товаров, как того требует законодательство. Они потребовали вывести мясо обратно в Белоруссию.

«Действия по обратному вывозу товара с территории России необходимо произвести в минимально возможные сроки, но не позднее 20 часов 00 минут 26.09.2019, с помещением товара под процедуру таможенного транзита», — передаёт канал сообщение таможенной службы.

Отмечается при этом, что убытки понесли не только компании-перевозчики, но и получатели груза в Монголии.

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