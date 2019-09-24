Рим, , 16:00 — REGNUM Пакт Евросоюза «о стабильности и росте» следует пересмотреть, заявил журналистам во вторник, 24 сентября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Mediaset.

Италия намерена соблюдать все нормы Евросоюза, однако если тот или иной документ больше не способствует экономическому росту, он должен быть пересмотрен, считает Конте.

Ключевым пунктом пакта должен быть «рост», сама по себе «стабильность» ничего не стоит, добавил он.

Пакт ЕС о стабильности и росте предполагает, что дефицит бюджета стран ЕС не должен превышать 3% ВВП, а госдолг — 60% ВВП. Госдолг Италии в настоящее время приближается к 140%.

Предполагается, что заявления Конте вызваны его желанием добиться одобрения евробюрократов на повышение уровня дефицита бюджета страны в 2020 или в 2021 году.