Симферополь, , 15:44 — REGNUM Крымское госпредприятия «Черноморнефтегаз» попытается взыскать в Арбитражном суде более 40 млн рублей долгов с химзавода ООО «Титановые инвестиции», расположенного не севере полуострова. Соответствующая информация об иске размещена на сайте «Электронное правосудие».

В частности, согласно документам, «Черноморнефтегаз» намерен взыскать с «Титановых инвестиций» 41,3 млн рублей, большая часть которых составляет задолженность за природный газ, а также пеня 1,1 млн рублей за невыполнение обязательств предприятия. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 22 октября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Титановые инвестиции» — российское «зеркало» украинской корпорации Ukrainian Chemical Products, входящей в состав группы компаний Дмитрия Фирташа Group DF, арендует производственные мощности одного из крупнейших химпредприятий Крыма, производящего диоксид титана. Ранее глава республики Сергей Аксёнов заявил, что завод должен ресурсоснабжающим организациям полуострова 1,8 млрд рублей. Он также отмечал, что предприятие национализируют, если собственники не выполнят все взятые на себя обязательства.

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