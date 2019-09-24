Штутгарт, Германия, , 15:44 — REGNUM Последствие дизельного скандала: 24 сентября прокуратура Штутгарта (Германия) наложила штраф на автомобилестроительный концерн Daimler в размере €870 млн, сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur.

Причина — нарушение обязанностей по надзору в отделе компании, занимающимся сертификацией транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в этот же день прокуратура Брауншвейга предъявила обвинения руководителям концерна Volskwagen в «намеренно слишком позднем» информировании инверторов о рисках. Напомним, в ходе дизельного скандала ряд производителей автомобилей обвинили в махинациях с программным обеспечением с целью скрыть реальное количество вредных выхлопных газов в атмосферу.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура предъявила Volkswagen новые обвинения по дизельному скандалу