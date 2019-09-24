Воронеж, , 15:43 — REGNUM Специалисты кафедры социально-экономической географии Воронежского государственного университета (ВГУ) продолжат работу над созданием модели развития Воронежской области, сообщает 24 сентября пресс-служба вуза.

Отмечается, что в настоящее время географы уже предложили авторскую методику для оценки социально-экономической дифференциации уровня развития муниципальных районов. Она поможет определить как «болевые места», так и выявить возможные «точки роста» региональной экономики.

В рамках предстоящей работы географы выработают единый подход к определению направления индикаторов, а также определят критерии, по которым можно будет фиксировать скорость развития в муниципальных районах. Разработанный информационно-аналитический инструментарий даст возможность представить реальную картину развития проблемных муниципальных образований Воронежской области.

«Проект имеет не только несомненную научную ценность, но и практическую значимость. По его итогам мы надеемся разработать механизм управления социально-экономическим развитием Воронежской области и предложить его для корректировки стратегии органам исполнительной власти региона», — пояснил аспирант кафедры социально-экономической географии и регионоведения ВГУ Роман Тен.

Отмечается, что в проекте предполагается использование сервисов картографической системы Google Maps, создание картограмм на основе ГИС-технологий, применение методов машинного обучения для визуализации данных, кластерный подход.

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