Краснодар, , 15:38 — REGNUM Руководитель Межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Краснов временно отстранен от исполнения обязанностей руководителя Межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея, сообщается на сайте Росимущества 24 сентября.

«Руководителем Росимущества Вадимом Яковенко принято решение о проведении служебной проверки в отношении должностных лиц Межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея по факту нарушений при реализации арестованного имущества на сумму более 95 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Между тем, сообщило издание «Коммерсантъ-Юг» в отношении руководителя Межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, подозреваемый заключил договор о реализации арестованного имущества с частной структурой, которая получила от покупателя 64,7 млн руб. на свой расчетный счет. В течение пяти дней деньги должны были поступить на счет Хостинского отдела судебных приставов. Однако торги были обжалованы, вместе с тем арест на полученные в результате торгов деньги наложен не был.