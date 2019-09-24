Киев, , 15:54 — REGNUM Государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины» впервые начала импортировать нефтепродукты из Белоруссии. Данное заявление опубликовано на сайте корпорации 24 сентября.

В сообщении говорится, что топливо приобретается для перепродажи на украинском рынке. В сентябре планируется продать 30 тысяч тонн белорусского дизельного топлива.

Отмечается, что это делается для покрытия его дефицита на Украине. С помощью импортных поставок «Нафтогаз» планирует увеличить свои продажи в сентябре более чем в два раза.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября госкорпорация «Нафтогаз Украины» объявила о начале импорта из Белоруссии электроэнергии. Ее компания также начала приобретать для перепродажи на украинском рынке.