Киев, 24 сентября 2019, 15:54 — REGNUM Государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины» впервые начала импортировать нефтепродукты из Белоруссии. Данное заявление опубликовано на сайте корпорации 24 сентября.
В сообщении говорится, что топливо приобретается для перепродажи на украинском рынке. В сентябре планируется продать 30 тысяч тонн белорусского дизельного топлива.
Отмечается, что это делается для покрытия его дефицита на Украине. С помощью импортных поставок «Нафтогаз» планирует увеличить свои продажи в сентябре более чем в два раза.
Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября госкорпорация «Нафтогаз Украины» объявила о начале импорта из Белоруссии электроэнергии. Ее компания также начала приобретать для перепродажи на украинском рынке.