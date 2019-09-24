Москва, , 15:28 — REGNUM Процесс внедрения эскроу-счетов идет непросто, не без проблем. Об этом сегодня, 24 сентября, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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«Сейчас имеют право работать по новой схеме с привлечением эскроу-счетов 95 уполномоченных банков, но не все из них хотят работать К сожалению, хотят только 39 банков», — выразила сожаление Набиуллина.

По её словам, ни у банков, ни у застройщиков нет достаточного опыта работы по новой схеме, потому что 80% застройщиков практически не пользовались до этого кредитами банков — им нужно учиться.

Также есть проблемы в малых городах. Банки отказывают по финансовым причинам: большие затраты для застройщиков по обустройству инфраструктуры, это всё ложится бременем на проекты, проекты делаются нерентабельным и для банков.

«Но при этом уже видно, что эскроу-счета повышают прозрачность строительной отрасли. И главное — защищают права людей, дольщиков, это более цивилизованный способ», — отметила глава ЦБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что банковская система России устойчива, может наращивать кредитование, поддерживать экономический рост.

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