Сеул, , 15:29 — REGNUM В Южной Корее увеличился индекс цен производителей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в августе 2019 года индекс цен производителей составил 103,73 пункта, что на 0,2% больше по сравнению с июнем текущего года. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, данный показатель, напротив, сократился на 0,6%.

Известно, что стоимость продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства увеличилась на 3,3% из-за сокращения поставок шпината и болгарского перца.

Стоимость промышленных товаров также увеличилась на 0,1%. В частности, цены выросли на электронику, оптический приборы, а также на металлы. Кроме того, стоимость полупроводниковой памяти DRAM также увеличилась на 2,5%.

Цены на электричество, газ и воду увеличились на 0,1%, стоимость товаров в сфере IT и энергетике увеличились на 0,2% и 0,4% соответственно.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.