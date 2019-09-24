Тбилиси, , 15:23 — REGNUM В Грузии планируют сформировать конкурентоспособный и прозрачный рынок электроэнергии. Об этом 24 сентября заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Давид Твалабеишвили, сообщает издание Interpressnews.

Замминистра прокомментировал соответствующий законопроект, выдвинутый правительством Грузии. По его словам, законопроект определяет функции каждого игрока на рынке электроэнергии.

«Разделение будет происходить сначала в области энергетики, а затем, по договоренности с ЕС, это произойдет и на рынке газа», — сказал Твалабеишвили. По его словам, осуществление реформы займет один год.

Отметим, по итогам 2018 года общий объем производства электроэнергии в Грузии составил 12,15 млрд кВт∙ч. В настоящее время энергосистема страны работает в параллельном режиме с энергосистемами России и Азербайджана.

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