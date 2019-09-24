Оренбург, , 15:15 — REGNUM Учёные Аэрокосмического института Оренбургского госуниверситета (ОГУ) предлагают перевести прессовые операции на машиностроительных предприятиях Оренбургской области на качественно новый уровень, сообщает 24 сентября пресс-служба вуза.

Отмечается, что коллектив учёных уже разработал комплекс программ автоматизации проектирования штампового инструмента и технологии производства, благодаря чему стало возможным автоматическое построение трехмерных моделей и чертежей пуансонов, матриц, штампов. Пилотная версия программного продукта уже испытывается на Орском механическом заводе. Впереди доработка программных приложений на основе производственных данных предприятий, а также неучтенных ранее требований машиностроительного производства.

«Для изготовления детали посредством прессовых операций нужно провести конструкторско-технологическую подготовку, то есть спроектировать штамповый инструмент и технологию производства изделий так, чтобы исключить изготовление опытных образцов, — поясняет руководитель проекта, профессор кафедры систем автоматизации производства Аэрокосмического института Александр Сергеев. — Чтобы достичь этого, ведется разработка математических моделей и алгоритмов, позволяющих получить оптимальную технологию изготовления той или иной детали».

Отмечается, что исследования учёных ОГУ в этой области, начавшиеся в 2014 году, объединились в масштабный проект «Внедрение в хозяйственный оборот машиностроительных предприятий Оренбургской области методологии конструкторско-технологической подготовки прессовых операций». На его реализацию правительство Оренбургской области выделило грант в размере 5 миллионов рублей.

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