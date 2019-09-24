Ярославль, , 15:14 — REGNUM Директор МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Алексей Андронов покидает свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. 24 сентября был последний день работы Андронова в данной должности. Кто займет вакантный пост, в мэрии не называют. Алексей Андронов долгое время работал на муниципальной и государственной службе. В частности, он трудился заместителем директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, директором департаментов ЖКХ и дорожного хозяйства Ярославской области. МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Алексей Андронов возглавил при мэре Владимире Слепцове. Как ранее сообщало ИА REGNUM городские власти в 2019 году планировали акционирование муниципального предприятия, внеся в муниципалитет Ярославля соответствующее решение.

Алексей Андронов Yarregion.ru

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле акционируют муниципальную похоронную службу