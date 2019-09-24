Казань, , 15:12 — REGNUM В преддверии финала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентсткой плтформы «Россия — страна возможностей» в кабинете министров Республики Татарстан рассказали о готовности к мероприятию.

Во встрече с журналистами приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров и исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов.

Казань была выбрана для проведения финала неслучайно. Сейчас столица Татарстана — это один из самых технологичных городов России, в котором есть вся необходимая инфраструктура для проведения столь масштабных мероприятий. Помимо этого, в ходе пресс-брифинга было рассказано о проектах, конкурсах и образовательных программах президентской платформы «Россия — страна возможностей», в которых могут принять участие конкурсанты «Цифрового прорыва».

«Финал конкурса «Цифровой прорыв» — это первый в истории страны, а может быть и в мировой истории, хакатон такого масштаба. Финал пройдет на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо», в нем примут участие более 600 команд из 77 регионов страны, в том числе из Татарстана. Лучшие команды смогут получить финансирование на создание своей компании или возможность трудоустройства в крупные технологические компании. Кроме того, в рамках финала пройдет школьный хакатон для ребят до 18 лет, в основном это школьники из Республики Татарстан», — сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

«Проекты платформы «Россия — страна возможностей» — это экосистема для выявления талантливых специалистов и их дальнейшей поддержки, — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, — Уже по итогам регионального этапа во многих городах прошли встречи с участниками на уровне администраций субъектов. Наши конкурсанты получили новые назначения в правительство Кировской областей, администрацию Нижнего Новгорода, а также возможность развивать представленные проекты. Очень важно, что все задания хакатонов — прикладные и направлены на цифровизацию процессов, с которыми ежедневно сталкиваются жители России. И самое главное — «Цифровой прорыв» не заканчивается в Казани. Победители получат поддержку в регионах и лучшие команды смогут попасть в акселератор, чтобы совместно с экспертами и менторами доработать продукт и представить его рынку».

«Финал конкурса может стать крупнейшим хакатоном не только в России и Европе, но и в мире — мы ожидаем свыше 3000 человек. Он будет проходить по трем направлениям — его участниками станут победители регионального этапа, а также студенческие и школьные команды. Задания в номинациях сформированы при поддержке партнеров конкурса — государственных организаций и технологических компаний. Мы нацелены получить как можно больше рабочих продуктов, поэтому для команд будут также организованы мастер-классы по 18 темам — от презентации проектов до сквозных технологий», — прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

Исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов рассказал о деталях проведениясоревнований для школьников: «Участники будут решать задачи, основанные на школьной программе. Победители поделятся на две категории: 8−9 классы и 10−11. Главный приз — сертификаты на обучающие курсы, которые позволят удаленно получить много бесценных знаний для дальнейшего развития школьников. Мы надеемся, что детский хакатон поможет командам оценить уровень своих знаний и подготовит их к участию в будущих более масштабных соревнованиях».

Напомним, конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» пройдет в Казани с 27 по 29 сентября.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

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