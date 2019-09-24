Казань, 24 сентября 2019, 15:12 — REGNUM В преддверии финала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентсткой плтформы «Россия — страна возможностей» в кабинете министров Республики Татарстан рассказали о готовности к мероприятию.
Во встрече с журналистами приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров и исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов.
Казань была выбрана для проведения финала неслучайно. Сейчас столица Татарстана — это один из самых технологичных городов России, в котором есть вся необходимая инфраструктура для проведения столь масштабных мероприятий. Помимо этого, в ходе пресс-брифинга было рассказано о проектах, конкурсах и образовательных программах президентской платформы «Россия — страна возможностей», в которых могут принять участие конкурсанты «Цифрового прорыва».
Исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов рассказал о деталях проведениясоревнований для школьников: «Участники будут решать задачи, основанные на школьной программе. Победители поделятся на две категории: 8−9 классы и 10−11. Главный приз — сертификаты на обучающие курсы, которые позволят удаленно получить много бесценных знаний для дальнейшего развития школьников. Мы надеемся, что детский хакатон поможет командам оценить уровень своих знаний и подготовит их к участию в будущих более масштабных соревнованиях».
Напомним, конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.
20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.
Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.
Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» пройдет в Казани с 27 по 29 сентября.
По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».
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