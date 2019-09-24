Москва, , 15:04 — REGNUM Банковская система России устойчива, может наращивать кредитование, поддерживать экономический рост. Об этом сегодня, 24 сентября, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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По её словам, за восемь месяцев 2019 года кредиты выросли на 9,8%. Растут не только потребительские кредиты, но и кредитование реального сектора экономики.

«Темпы роста составляют 5%. Кредитование поддерживает экономику. Инфляция сейчас достаточно близка к целевому уровню ЦБ», — отметила Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что относительно кредитной политики в российском обществе есть три основных заблуждения.

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