Министерство сельского хозяйства Чехии планирует с 2020 по 2022 годы нанять 4 500 граждан Украины для борьбы с жуками-короедами в чешских лесах. Об этом сообщает издание prague-express.cz.

Прага, , 14:56 — REGNUM Для этой цели планируется нанимать по 1500 граждан Украины в год. Виза для участия в данном проекте будет выдаваться только на один год без права продления и изменения цели пребывания в Чехии. Возможно, для этих же целей будут нанимать граждан Сербии.

В последние годы лесное хозяйство Чехии не справляется с нашествием жуков-короедов из-за нехватки кадров. По данным минсельхоза за 2018 год, лесному хозяйству не хватает приблизительно двух тысяч квалифицированных работников и четырёх тысяч неквалифицированных.

Как сообщалось ранее, в августе 2019 года правительство Чехии объявило о сокращении квот на привлечение низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа.