Бишкек, , 14:53 — REGNUM Киргизия расположилась на 114-й строчке всемирного рейтинга электронной торговли. Всего в него включена 151 страна. Об этом заявила представитель Ассоциации электронной коммерции республики Елена Чигибаева, выступая на форуме «КИТ-2019», передает «Tazabek».

По ее словам, киргизстанцы приобретают в интернет-магазинах преимущественно потребительские товары, электронику, игрушки и развлекательные товары.

Также Чигибаева отметила, что, согласно данным различных международных организаций, показатель интернет-проникновения в Киргизии составляет около двух с половиной миллионов человек или 40% населения страны. Между тем активными пользователями глобальной паутины являются только чуть больше миллиона киргизстанцев.