Керчь, Крым, , 14:50 — REGNUM Дизельный поезд совершил тестовую поездку по железнодорожной части Крымского моста. В нем находились сотрудники российских СМИ, сообщает 24 сентября RNS.

Поезд проследовал от станции Тамань-Пассажирская до станции Керчь-Южная. Устанавливать железнодорожную автоматику на мосту начали 11 сентября, об этом сообщал информцентр «Крымский мост».

Отмечалось, что первые поезда пойдут через Керченский пролив до конца года. Режим движения будет близок к работе метрополитена: интервал между движениями пассажирских поездов составит от 2,5 минут, грузовых — от 4,1 минуты. Поезда будут идти со скоростью 120 и 80 км/ч соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что Крымский мост сможет пропускать 47 пар пассажирских и грузовых поездов в сутки в оба направления.

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