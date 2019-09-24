Ростов-на-Дону, 24 сентября 2019, 14:47 — REGNUM Ростовская область пока не объявила о полной готовности к зиме. По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, завершить подготовку к отопительному сезону регион должен к 1 октября.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что крайний срок получения муниципалитетами паспорта готовности к зиме — 15 ноября.
«Подготовка к предстоящему отопительному периоду 2019−2020 годов осуществляется в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ
ИА REGNUM напоминает, что региональное управление МЧС РФ предупредило жителей Дона о предстоящих заморозках. В ночные и утренние часы температура воздуха может опуститься до — 3 градусов.
В эти дни в ряде российских регионов из-за похолодания стартовал новый отопительный сезон.