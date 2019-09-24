Ростов-на-Дону, , 14:47 — REGNUM Ростовская область пока не объявила о полной готовности к зиме. По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, завершить подготовку к отопительному сезону регион должен к 1 октября.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что крайний срок получения муниципалитетами паспорта готовности к зиме — 15 ноября.

«Подготовка к предстоящему отопительному периоду 2019−2020 годов осуществляется в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду». Данным приказом четко определены сроки подготовки и получения паспортов готовности для всех участников процесса», — сказала заместитель министра ЖКХ Ростовской области Ирина Ялтырева.

ИА REGNUM напоминает, что региональное управление МЧС РФ предупредило жителей Дона о предстоящих заморозках. В ночные и утренние часы температура воздуха может опуститься до — 3 градусов.

В эти дни в ряде российских регионов из-за похолодания стартовал новый отопительный сезон.