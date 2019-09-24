Милан, Италия, , 14:46 — REGNUM 18,5% всех работающих граждан ЕС заняты неполный день, передает Il Sole 24 Ore во вторник, 24 сентября, со ссылкой на данные официальной статистики ЕС за 2018 год.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Основная причина, по которой выбирают частичную занятость мужчины, — невозможность найти работу на полный день. Для женщин, в свою очередь, основная причина — желание параллельно с работой заниматься домашними делами.

Больше всего граждан, работающих неполный день, в Нидерландах (46,8% всех работающих), Австрии (27,6%) и Германии (26,8%)