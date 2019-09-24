Ростов-на-Дону, , 14:49 — REGNUM Несмотря на то, что паспорта готовности к зиме коммунальщики традиционно получают до начала отопительного сезона, ростовским службам дали отсрочку.

«Завершить подготовку к новому отопительному сезону необходимо к 1 октября, а получение паспорта готовности муниципальных образований к зиме — к 15 ноября», — говорится в сообщении министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Стоит отметить, что началом отопительного сезона на Дону считается 15 октября. При этом подавать тепло энергоснабжающие компании могут раньше, при условии понижения температуры воздуха. Так, батареи нагреются, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток не будет превышать +8 градусов.

«В октябре пройдут пробные пуски тепла и заработают «горячие линии» связи с населением», — отметили в ведомстве.

Напомним, в эти дни из-за похолодания и ночных заморозков отопительный сезон начался во многих регионах России.