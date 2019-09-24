Москва, , 14:33 — REGNUM Изменение морских границ с Россией — это уже не первое заявление Госгидрографии Украины, далеко выходящее за полномочия ведомства, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, официальное сообщение украинской Госгидрографии.

«В прошлый раз эта организация замахивалась на организацию морской блокады Крыма, теперь вот требует принудить Россию к переговорам. Честно говоря, трудно представить себе, что такое принудительные переговоры.

Как заставить кого-то говорить, если у тебя нет на него рычагов воздействия. Скорее, это свидетельствует о политических амбициях руководства Госгидрографии, чем о стремлении реально сделать свою работу.

Любые шаги по ограничению свободы мореплавания могут быть восприняты российской стороной как агрессия, действовать против украинских пограничников можно будет также, как против сомалийских пиратов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина намерена «принудительно» установить морские границы с Россией, которые не определены заключенным в 2003 году Договором о российско-украинской госгранице.

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