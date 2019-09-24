Киев, , 14:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и его правительство собираются продолжать «гадкую разбойничью тарифную политику», — заявил сегодня, 24 сентября, экономист и общественный деятель Максим Гольдарб.

Тарифы на газ Torange.biz

ИА REGNUM напоминает, что накануне в видеообращении президентВладимир Зеленскийпризвал украинцев оплачивать коммунальные услуги и платить налоги, заявив, что с этого «начинается Европа.

«Красиво сказал, проникновенно… Не трогайте эту тему, президент, если не в курсе, как оно, в Европе, с тарифами. Европа там началась сперва с доходов нормальных, потом с пропорциональных расходов. У нас же тарифы у людей съедают почти половину дохода, у многих 90%. Ни вы, ни ваши для цивилизованного равновесия пока ничего не сделали, и не думают, судя по заявлениям», — комментирует Гольдарб.

Также эксперт отмечает, что если действительно продолжать «разбойничью тарифную политику», то все вокруг Зеленского «слишком быстро валиться начнёт».

Также он приводит сравнительную таблицу, в которой отмечается, что при средней зарплате в 330 евро украинцы в отопительный сезон платят за ЖКУ в среднем 130 евро, что составляет 40% расходов. Если же брать минимальную зарплату и пенсии, платежи за ЖКУ в отопительный сезон составляют 93% расходов.

ИА REGNUM отмечает, что в августе были обнародованы данные соцопроса, согласно которымболее 31%украинцев ждет от Зеленского снижения тарифов. Тема высоких тарифов постоянно поднималась нынешним президентом в ходе избирательной кампании, но после победы на выборах Зеленский заявил, что он никогда прямо не обещал снизить тарифы на услуги ЖКХ.