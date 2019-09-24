Сеул, , 14:44 — REGNUM В июле в Южной Корее вырос коэффициент просроченной задолженности среди населения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, на конец июля коэффициент просроченной задолженности составил 0,29%, что на 0,02% больше по сравнению с июнем и июлем прошлого года.

По сравнению с прошлым годом коэффициент просроченной задолженности по ипотечным кредитам увеличился на 0,01%, до 0,2%, однако по кредитам для бизнеса, напротив, сократился на 0,23%, до 0,59%.

Отмечается, что коэффициент просроченной задолженности среди крупных компаний также сократился на 1,11%, до 0,67%. Известно, что данный показатель увеличивался с апреля текущего года.

Коэффициент просроченной задолженности среди малых и средних предприятий сократился на 0,01%, до 0,57%, а среди индивидуальных предпринимателей — на 0,03%, до 0,36%.

Известно, что общий показатель просроченной задолженности в вонах составил 0,45%, что на 0,11% ниже по сравнению с 2018 годом.