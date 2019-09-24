Москва, , 14:17 — REGNUM Самыми лучшими бюджетными городами России для путешествий осенью стали Великий Новгород, Рязань и Вологда, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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В топ-10 недорогих российских городов для турпоездок вошли: Псков, Сергиев Посад, Барнаул, Смоленск, Липецк, Брянск и Ижевск. Отдых на одного человека в сутки в этих городах составит 2,5 тыс. руб.

Также в рейтинг бюджетных городов России попали: Саратов, Калуга, Ульяновск, Саранск, Омск, Томск, Чебоксары, Орел, Иваново и Улан-Удэ. Бюджет туриста на сутки составит до 3 тыс. руб.

Отмечается, что в бюджетный отдых входят стоимость проживания в гостинице или квартире на двоих, обед в кафе и посещение одного музея.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми лучшими городами России для путешествий на автомобиле стали Москва и Санкт-Петербург. За них отдали голоса по 22% опрошенных автотуристов.

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