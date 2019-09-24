Киев и Москва обмениваются санкционными ударами, а Минск зарабатывает на этом неплохие по белорусским меркам деньги. Об этом пишет портал tut. by, оценивший рост белорусских поставок на Украину.

Минск, , 14:16 — REGNUM Белоруссия стала главным поставщиком удобрений на Украину. Общий объём поставок белорусских минеральных удобрений оценивается в $200 млн. Киев подозревает Минск в реэкспорте российской продукции.

Уголь также стал камнем преткновения и поводом для подозрений в реэкспорте. Имеющая месторождения лишь бурого угля, Белоруссия стала одним из основных поставщиков импортированного ею же угля на Украину. При этом, как отмечает издание, «по газовым маркам обошла всех конкурентов».

Ссылаясь на издание naviny. by, tut. by констатировал: за шесть месяцев 2019 года Белоруссия закупила в России 1,35 млн тонн угля почти на $93 млн — по сравнению с прошлым годом физические объемы выросли в 4,9 раза, валютная выручка — в 4,2 раза. При этом вырос и экспорт: отгружено 1,2 млн т угля на $101 млн. В физическом выражении рост в 9,7 раза, в денежном — в 8,4 раза.

«Основной объем пришелся на Украину. За январь-июнь этого года было отгружено 1 млн тонн на 83 млн долларов. В количественном выражении поставки выросли в 472 раза, в денежном — в 458 раз», — отметило издание.

Топливные поставки из Белоруссии подкосила Россия, введя осенью прошлого года запрет на поставку российских нефтепродуктов белорусским партнёрам (на самом деле не всех нефтепродуктов, и запрет действует лишь на поставки по льготным ценам, — прим. корр.). В публикации сказано: «Кремль посчитал, что Минск в состоянии сам обеспечивать себя бензином, дизтопливом и автогазом. Таким образом РФ решила заблокировать белорусский реэкспорт в Украину. Беларусь закупала нефтепродукты у России, но не использовала сама, а продавала в основном в Украину и зарабатывала на этом более миллиарда долларов».

ВПК Белоруссии тоже выигрывает от войны, развязанной постмайданным киевским руководством. По официальной информации, Белоруссия не торгует с Украиной военной продукцией, однако поставляет товары двойного назначения. МАЗ утверждал, что не имеет контрактов на поставку техники украинским силовикам. Статистика зафиксировала рост белорусских поставок на Украину оптики, приборов ночного видения, прицелов и тепловизоров.

В топовый список белорусского заработка на украинско-российском конфликте включены также торговля продуктами питания и заработок на авиационном сообщении — после объявленного Киевом в 2015 году запрете на приём российских самолётов.