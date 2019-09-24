Киев, , 14:12 — REGNUM Государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2019 года получила чистую прибыль в размере 24,7 млрд гривен.

Об этом говорится в консолидированной отчетности компании, которую сегодня, 24 сентября, публикуют украинские СМИ.

Отмечается, что в этом году компания увеличила чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Общий доход компании составил 130,9 млрд грн, выплачено 58,6 млрд грн налогов, или около 15,9% общих доходов бюджета за этот период.

Наибольшая доля доходов «Нафтогаза» пришлась на внутренний рынок (89,616 млрд грн), далее в списке источника доходов Россия (39,781 млрд грн) и Европа (1,362 млрд грн).

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2018 года «Нафтогаз Украины» получилчистую прибыль в сумме 13,6 млрд гривен.