Симферополь, , 14:08 — REGNUM В Крыму необходимо модернизировать множество котельных, их износ является главной проблемой грядущего отопительного сезона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября сообщили в пресс-службе инспекции по жилищному надзору РК.

«Прошлой зимой на сетях больших проблем не возникало. В рамках подготовки к зиме провели промывку отопительной системы, её ремонт. Однако главная проблема заключается в изношенности котельных, системы отопительных труб во многих домах, но к их ремонту пока никто не приступал», — отметили в пресс-службе.

По словам специалистов, отопительный сезон в республике начнётся после того, как температура воздуха продержится в течение недели на уровне ниже 8 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Симферополе сообщили о том, что половина жилищного фонда города не готова к отопительному сезону.

Подробности: Половина жилфонда столицы Крыма не готова к зиме