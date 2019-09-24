Симферополь, 24 сентября 2019, 14:08 — REGNUM В Крыму необходимо модернизировать множество котельных, их износ является главной проблемой грядущего отопительного сезона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября сообщили в пресс-службе инспекции по жилищному надзору РК.
По словам специалистов, отопительный сезон в республике начнётся после того, как температура воздуха продержится в течение недели на уровне ниже 8 градусов.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Симферополе сообщили о том, что половина жилищного фонда города не готова к отопительному сезону.
Подробности: Половина жилфонда столицы Крыма не готова к зиме