Москва, , 14:07 — REGNUM Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский напомнил, что те, кто сейчас говорит об опасности вывода экономики России из тени, несколько лет назад говорили обратное. Комментируя на своих интернет-ресурсах доводы экспертов о том, что «обеление» экономики хотя и позволяет собрать в казну больше денег, но тормозит экономический рост, а одной из причин падения реальных располагаемых доходов населения является «белая зарплата», он иронично отметил:

«Уже нашлись «эксперты», которые предупреждают (мама дорогая!) о негативных эффектах вывода экономики из тени! Несколько лет назад они говорили обратное (лица все те же, новых не появилось), но это во внимание не принимается.

Ну да, теневая экономика — это зашибись. Ни тебе налогов, ни взносов, ни равной конкуренции, ни контроля за качеством продукции, только чёрное «бабло». Теперь додумались до того, что падение реальных доходов всецело на совести борцов с серым сектором, который, оказывается, никуда не делся. Но почему тогда доходы падают?

Или это всего лишь теоретические рассуждения, а так вы все за обеление? Тогда порассуждайте о пользе легализации героина, проституции и стволов, чего уж. «Вон на Западе» и все такое. Будь я Мишустин (чур меня), я бы мальца огорчился и «попросил» бы подчиненных пристальнее посмотреть за работой компаний, где трудятся адепты теневой вакханалии». доктор экономических наук Никита Кричевский

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее версию о том, что вывод бизнеса из тени неизбежно сопровождается сдерживанием экономического роста озвучила экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец. Вывод из тени в условиях, когда высоких темпов роста нет, означает дополнительное изъятие средств из потребления в пользу государства, полагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Между тем, глава ФНС Михаил Мишустин сообщил, что за январь—ноябрь 2018 года уже 407 млрд руб. поступлений было достигнуто за счет эффекта обеления.

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