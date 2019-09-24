Северодвинск, Архангельская область, , 14:03 — REGNUM В ходе масштабной модернизации кузнечно-термического цеха Cевмаш заменил более половины основного оборудования, сообщила пресс-служба предприятия.

Работы выполняются в течение двух лет в рамках федеральной целевой программы техперевооружения предприятий. За это время специалисты Севмаша заменили одиннадцать печей для термообработки, столько же — модернизировали. Одной из новинок стала крупногабаритная шахтная печь, которая будет использоваться для обработки крупногабаритных изделий из титановых сплавов весом до пяти тонн.

«Сегодняшняя загрузка, к примеру, одного из участков цеха — термического — сравнима с уровнем советских времен», — объяснил и.о. начальника кузнечно-термического цеха Сергей Сивков.

ПО «Cевмаш» — один из крупнейших судостроительных комплексов России. Входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация». Расположено в Северодвинске Архангельской области.

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