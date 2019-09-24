Москва, , 14:03 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на введение нормативов для работы единого института развития в жилищной сфере («ДОМ.РФ»), Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

В частности, инициатива устанавливает нормативы достаточности собственных средств ДОМ. РФ, а также нормы для финансового воздействия (2,5%) и максимальный размер риска для заемщика (25%). Так, если закон будет принят, то с 1 апреля 2020 года минимальное достаточное количество собственного капитала должно составлять 11,5%. При этом такой показатель должен быть достигнут постепенно. Так, к 1 января 2020 года он должен составить 10,7%, а к 1 апрелю 2020 года — 10,9%.

Если нормативы не будут выполнены, то законопроект запрещает «ДОМ.РФ» направлять полученную прибыль на выплату дивидендов. При этом методику расчета нормативов финансовой устойчивости, а также кредитного риска установит правительство РФ. Кроме того, авторы инициативы также обязывают «ДОМ.РФ» проводить стресс-тестирование достаточности капитала и достаточности своих ликвидных активов.