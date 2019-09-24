Москва, , 14:00 — REGNUM «Власти добудут свежие деньги из карманов населения России и кошельков бизнеса. Такое впечатление складывается из проекта основных параметров федерального бюджета на 2020−2022 год. До 30 сентября этот проект поступит в Госдуму, где его предполагается утвердить. заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Основное, что стоит уяснить из этих инициатив — это то, что в следующие три года предполагается снизить налоговую нагрузку на нефтегазовые компании и, одновременно, нарастить ее для остальных финансово-экономических направлений.

Учитывая, что основным поставщиком денег в казну является именно сырьевой сектор, становится понятно, откуда власти будут пробовать «качать» те же финансы.

Интересно, что в 2020 году предполагается собрать в бюджет на 410 млрд руб. больше, чем в 2019-м — суммарно 20,36 трлн руб. Это очень, очень много. Основным источником притока денег будет, как уже было сказано, несырьевой сектор — от него ждут расширения поступления средств минимум на 5%.

Нефтяники долго добивались льгот для своего бизнеса, и время, судя по всему, пришло. Это значит, что всему, что не имеет отношения к месторождениям, трубе, логистике и перепродаже сырья, стоит подготовиться к проблемным временам.

Это касается не только бизнеса, но и населения, которое через НДС, пошлины, акцизные сборы и массу других включенных в обычные ценники налогов оплачивает и льготы нефтяникам, и множество иных преференций и инициатив.

Значит ли это, что граждане России в следующие три года станут беднее? Да, похоже на то, особенно если учесть, что доходы населения не растут шестой год кряду», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что при формировании бюджета на очередной год особое внимание уделяется долгосрочным проектам.

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